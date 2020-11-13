Житомир также отказывается вводить локдаун на выходные

Городские власти Житомира сняли с рассмотрения вопрос о дополнительных карантинных ограничениях, связанных с введением карантина выходного дня.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

"Кабинет Министров принял решение ввести «карантин выходного дня». У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи. К тому же при таком количестве больных два дня «локдауна» на ситуацию не повлияют. Это подтверждают вирусологи и эпидемиологи", - подчеркнул городской голова.

Сухомлин сообщил, что два дня назад выборочно тестировали работников городского совета на наличие антител. Выяснилось, что COVID-19 переболели 16 человек из 40.

"Сразу приходит в голову, что официальная статистика несколько отличается от реалий. Параллельно утвердили исполкомом: на следующей неделе сделать ИФА-тестирование всем работникам школ Житомира. Получив результаты, будем решать, как открывать старшие классы", - добавил мэр.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начнут действовать уже с этих выходных. Также правительство отменило адаптивный карантин. Решение правительства о введении "карантина выходного дня" не поддержали трое министров.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что считает карантин выходного дня "глупостью" и что Львов не будет поддерживать решения правительства.

В Ровно решили перенести введение карантина выходного дня на следующую неделю. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой". Также отказались вводить карантин выходного дня мэрии Одессы и Тернополя.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что будут выполнять решение правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. А также что мэры не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.