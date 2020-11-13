ЦИК: карантин выходного дня не повлияет на второй тур местных выборов

Введение карантина выходного дня не повлияет на проведение повторного голосования на местных выборах в Украине.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

"Влияет ли карантин выходного дня на повторное голосование? Нет. Люди не ограничены в реализации своего конституционного права", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦИК отметили, что правила безопасности на избирательных участках остаются неизменными.

В частности, при входе на участок будут измерять температуру, будут нанесены разметки для соблюдения дистанции, дезинфицирующие средства для рук, а также отдельные кабинки голосования для людей, имеющих признаки заболевания.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, состоится повторное голосование на местных выборах. В частности, в семи регионах Украины состоится второй тур выборов городского головы: в Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Каменце-Подольском (Хмельницкая область), Одессе, Сумах и Херсоне.