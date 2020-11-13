В Киеве почтили память Романа Бондаренко, до смерти забитого правоохранителями в Минске

Сегодня в Киеве почтили память белоруса Романа Бондаренко, которого накануне до смерти забили правоохранители в Минске.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Люди принесли к зданию посольства Беларуси цветы и свечи. В руках они держали белорусские бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями "Вы все причастны", "Дайте людям жить" и "Жыве Беларусь ".

Также участники акции принесли плакаты с портретом Александра Лукашенко и зарисовали его красной краской как символом крови.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, на которого рядом с его собственным домом напали "люди в гражданской форме". Они начали снимать ленты и флаги в национальных бело-красно-белых цветах, используемых белорусской оппозицией. Началась драка, в результате которой Роман получил травмы. Затем его отвезли в отделение милиции, откуда его через несколько часов в тяжелом состоянии доставили в больницу, где Романа уже не смогли спасти.

В Беларуси почти три месяца продолжаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК объявила Лукашенко. Граждане, отстаивающие свои голоса и убежденные в фальсификации итогов голосования, разгоняются ОМОНом и спецназом. Силовики применяют к протестующим спецсредства и пытки.

Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек.