Мэр Тернополя отказывается вводить карантин выходного дня

Надал считает, что карантинные ограничения "уничтожат экономику города".

Мэр Тернополя отказывается вводить карантин выходного дня
Фото: Макс Левин

Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить карантин выходного дня.

Об этом он заявил на брифинге.

"В Тернополе не будут введены какие-то дополнительные ограничения в связи с принятием решения о карантине выходного дня. Перед тем, как принять такое решение, было очень много консультаций с экономистами, с бизнесом, с медиками. Сегодня состоялось большое совещание, где мы эту проблему обсуждали... Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение зараженных. Следующее. Ограничения просто уничтожат экономику города. На выходные дни люди имеют наибольшую сумму выручки, за счет чего имеют возможность содержать свои заведения и наемных работников. Без этой выручки люди потеряют работу, а город потеряет поступления, которые мы не можем терять", - сказал мэр Тернополя.

По его словам, предприниматели должны соблюдать требования, определенные Минздравом, - маски, дистанция, санитайзер, отдельные входы и выходы.

"Правоохранители должны штрафовать предпринимателей не за то, что они работают, а за то, что игнорируют санитарные нормы и требования Минздрава", - добавил Надал.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. А также что мэры не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.

Вчера мэрия Одессы отказалась вводить карантин выходного дня. На территории города продолжают действовать ограничения оранжевой зоны.

Также городской голова Анатолий Бондаренко считает карантин выходного дня неуместным для таких небольших городов, как Черкассы. В городе уже дважды отказывались усиливать карантин: в мае и октябре.

В Ровно решили перенести введение карантина выходного дня на следующую неделю. Местные власти ожидают селекторного совещания с ОГА, а в понедельник проведут собственную комиссию.

Позавчера мэр Львова заявил, что городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине выходного дня. Садовый считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решения правительства.

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