Контрразведка СБУ предотвратила вывоз двигателей для военных кораблей РФ

Злоумышленников задержали в Николаеве.

Контрразведка СБУ предотвратила вывоз двигателей для военных кораблей РФ
Фото: censor.net.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и не допустила в Николаеве попытку скрытого вывоза из Украины газотурбинной продукции для нужд Военно-морского флота РоSSийской Федерации.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином РоSSии планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечению к ответственности виновных лиц.

Ранее в ноябре в Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения роSSийской компанией запчастей к боевым вертолетам.

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