Песков отметил, что украинцы и русские - два "родственных, но не братских народа".

Пресс-секретарь президента РоSSии Владимира Путина Дмитрий Песков уверен, что в Украине существуют "русофобские антитела", но, по его мнению, они исчезнут "достаточно быстро".

Об этом он рассказал в интервью роSSийским СМИ .

При этом Песков отметил, что украинцы и русские - два "родственных, но не братских народа".

Он также высказал мнение, что за последние годы руководство Украины "изрядно поработало, чтобы спровоцировать враждебные чувства по отношению к РоSSии".

"Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироSSийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела исчезнут быстро... Искусственно насаженные русофобские антитела исчезнут быстро", - сказал Песков. При этом он отметил, что результаты местных выборов в Украине показали, что "антитела-то и не так сильны".

Напомним, местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Также в некоторых городах еще предстоит второй тур. Отметим, что в Донецкой области в городской совет Бахмута прошел экс-регионал Лукьянов, поддерживавший "референдум" на Донбассе, а бывшая руководительница освобожденного от роSSийских оккупантов Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в сепаратизме, прошла во второй тур выборов мэра.

О первых кадровых назначениях после выборов читайте в материале LB.ua "Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы".