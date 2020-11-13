Посол ЕС предупредил о зависимости безвиза и финпомощи Украине от борьбы с коррупцией
Матти Маасикас в Twitter распространил статью "Конституционный Суд Украины атакует антикоррупционные законы", опубликованную в издании The Economist.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас предупредил, что помощь Украине от Международного валютного фонда и ЕС, а также сохранение безвизового режима зависят от борьбы с коррупцией.
Об этом он написал в Twitter.
"Экономическая стабильность Украины поддерживается кредитом МВФ в размере $5 млрд., она может получить еще 1,2 миллиарда евро помощи от ЕС (а также продолжать пользоваться безвизовым режимом). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией", - заявил Маасикас.
Также он распространил статью "Конституционный Суд Украины атакует антикоррупционные законы", опубликованную в издании The Economist.
Напомним, в конце октября стало известно, что в ЕС считают решение КСУ основанием для приостановления безвиза.
28 октября КСУ обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября фактически ликвидировано. С 19 часов Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах.
Кроме того, представитель ЕС по внешней политике Петер Стано призвал украинский парламент срочно изменить закон о НАБУ, отдельные положения которого КС признал неконституционными. Он добавил, что независимость бюро - условие безвиза и макрофинансовой помощи.
Президент Зеленский заверил, что безвизовому режиму ничего не угрожает.