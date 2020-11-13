Шевченко: НБУ не будет финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии

Регулятор отказывается печатать новые деньги.

Шевченко: НБУ не будет финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии
Кирило Шевченко виступає в парламенті, 16 липня 2020
Фото: РБК

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заверил, что НБУ не будет финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии.

В интервью "Голосу Америки" он напомнил, что это прямо запрещено украинским законодательством.

"Финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке. Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто эту статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название. Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а и с использованием любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк Украины будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета. Нет", - сказал Шевченко.

Он также предупредил, что в проект бюджета закладывают нереально высокие поступления от Национального банка. Они вдвое превышают ту сумму, которую НБУ сможет перечислить.

"Нас, мягко говоря, несколько удивило увеличение этой цифры с 33 до 45 миллиардов ... Позиция Нацбанка в этом вопросе остается неизменной: по закону мы можем перечислить в бюджет исключительно ту сумму, которая получится в результате подтверждения нашими аудиторами. Предварительно эта сумма была заявлена как 22,6 миллиардов гривен", - сказал глава НБУ.

Напомним, что дефицит бюджета в 2021 году правительство планирует перекрыть за счет заимствований. Проект предусматривает их увеличение на 10% по сравнению с нынешними годом - до 684,7 миллиардов гривен. В основном это будут облигации внутреннего займа (549,1 млрд гривен), но планируется также выход на внешние рынки. От евробондов в следующем году запланировано получить 86,4 млрд гривен, то есть около $ 3 млрд. В бюджет заложили транш Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций в размере 43,2 млрд гривен, или около $ 1,5 млрд.

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