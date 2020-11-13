Семочко выиграл суд против Bihus.info, отказавшись от семьи с роSSийским гражданством

Суд за одно заседание удовлетворил иск бывшего заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко к журналистам и обязал их опровергнуть информацию о роSSийском гражданстве и многочисленном имуществе родственников экс-разведчика.

Как сообщает Bihus.Info, Семочко просто заявил, что не считает своих роSSийских родственников родственниками.

В частности, речь идет о его жене, пасынке, падчерице, зяте и других. У всех есть роSSийские паспорта, выданные на территории оккупированного Крыма. Кроме того, "не родственники" разведчика обладают рядом объектов недвижимости в Козине под Киевом .

"Дело рассматривали около года: в суде допрашивали свидетелей, делали обзор государственных реестров, в частности прямо на суде журналисты продемонстрировали, как проверить наличие паспортов у родственников Семочко в официальном реестре РФ . Однако летом судья уволился и дело передали другому - Юрию Мазуру. Тот вместо того, чтоб слушать дело сначала, - за одно заседание принял решение удовлетворить требования Семочко: признал недостоверной и обязал опровергнуть ряд цитат из сюжета и отдельного эфира после него", - пишет издание.

Доказательства, касающиеся гражданства и имущества пасынка, падчерицы и зятя Семочко, суд не опроверг, а просто не принял в качестве доказательств. Потому что Семочко заявил, что классифицирует людей как родственников только в юридическом смысле Семейного кодекса, так что признает семьей только жену и сына, а остальных - нет.

"При этом также выходит, что "за компанию" суд опроверг информацию и о жене - хотя ее Семочко членом семьи признал, а данные о ее имуществе и паспорте подтверждаются украинскими и роSSийскими реестрами соответственно", - отмечают журналисты.

Судья Мазур объявил решение 10 сентября, однако полный текст решения длительное время не давал и не публиковал. Автор сюжета Леся Иванова получила полный текст от суда только 16 октября, после чего в отведенные законом сроки (30 дней) была подана апелляция. Однако оказалось, что на тот момент судья Мазур уже выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда - опровергнуть и выплатить Семочко судебные издержки.

На основе письма суда частный исполнитель, также не дожидаясь апелляции, арестовал счета - 24 канала, ведущего программы Дениса Бигуса и журналистки Леси Ивановой.