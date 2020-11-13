В Украине осудили 33,6 тысячи коррупционеров, - НАПК

Сейчас в Реестр внесено более 33,6 тысячи человек: из них почти 21 тысяча привлечены к административной ответственности, еще 12 тысяч - к уголовной.

В Украине осудили 33,6 тысячи коррупционеров, - НАПК
Фото: dw.de

Согласно данным Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, за это преступление привлекли к ответственности более 33,6 тысячи человек.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Сейчас в Реестр внесено более 33,6 тысячи человек: из них почти 21 тысяча привлечены к административной ответственности, еще 12 тысяч - к уголовной", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что в течение 2020 года среди лиц, внесенных в реестр коррупционеров:

  • Геннадий Бобов, народный депутат Украины VIII созыва, за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации или умышленную неподачу декларации;
  • Владимир Шумилин, заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины, за несообщение или несвоевременное сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии;
  • Александр Черненко, народный депутат VIII созыва, за злоупотребление властью или служебным положением;
  • Александр Матюшенко, прокурор прокуратуры Черкасской области, за требованию взятки.

"Попасть в этот реестр для человека - угроза для его репутации. Кроме того, по закону "О государственной службе" фамилия лица в реестре означает, что оно не может поступить на государственные должности в течение трех лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда. Попавшие в реестр не смогут работать в полиции и прокуратуре. Если в Реестр коррупционеров внесено юридическое лицо, такому лицу отказывают в процедуре закупки и отклоняют тендерное предложение", - отметили в НАПК.

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения - это портал, где есть информация обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. НАПК администрирует этот реестр с февраля 2019 года, ранее этим занималось Министерство юстиции Украины. Данные вносятся в реестр на основании решений судов, поступающих в НАПК, или на основании приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в конце октября в НАПК заявили, что антикоррупционная система остается "на паузе". Доступ к Единому госреестру деклараций о доходах открыли, но антикоррупционные механизмы заблокированы.

НАПК открыло Единый реестр электронных деклараций ночью 30 октября во исполнение распоряжения Кабинета министров от 29.10.2020 №1363-р.

28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине 28 октября фактически было ликвидировано.

Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах.

29 октября президент Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Глава государства заверил, что система электронного декларирования в Украине продолжит работать. Он заявил, что в ближайшее время в Верховную Раду внесут соответствующие законопроекты.

Глава государства также отметил, что решение КСУ может привести к потере Украиной поддержки со стороны западных партнеров и прекращению кредитования украинской экономики.

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