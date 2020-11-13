Девять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООН
Пандемия коронавируса может спровоцировать в Украине сильнейшую за десятилетие рецессию. Она может повергнуть в бедность 9 миллионов украинцев. Об этом говорится в отчете ООН за октябрь, передает Liga.net.
Как оценивают ситуацию в ООН
В ООН отмечают, что с начала пандемии более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы. В более 40% семей один член семьи потерял работу.
Отдельно в ООН оценили ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса. Здесь 58% семей сообщили, что используют негативные механизмы приспособления для удовлетворения своих потребностей. Еще в начале 2020 года таких семей было 49%.
«Хотя сейчас нет отдельных данных касательно востока Украины, вероятно, что социально-экономические последствия этого упадка для региона будут разрушительны», – говорится в отчете ООН.
Ранее сообщалось
- 18 сентября Институт демографии им. Птухи НАН Украины опубликовал исследование, в котором говорится, что по итогам 2020 года в категорию бедности попадет 45% украинцев. Это на 17% больше, чем в 2019 году.
- Ранее во Всемирном банке заявили, что из-за пандемии коронавируса от 70 до 100 млн людей, возможно, вернулись в крайнюю бедность.
- Согласно предварительным оценкам Всемирного банка крайнее обнищание из-за covid-19 грозило 60 миллионам человек.
- Более 6 миллионов украинцев могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, обусловленную covid-19. Об этом свидетельствуют показатели консервативного сценария Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который базируется на макропрогнозе украинского Кабмина. Президент Владимир Зеленский критически отреагировал на это заявление ЮНИСЕФ.