Девять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООН

Пандемия коронавируса может спровоцировать в Украине сильнейшую за десятилетие рецессию. Она может повергнуть в бедность 9 миллионов украинцев. Об этом говорится в отчете ООН за октябрь, передает Liga.net.

Девять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООН
Фото: liga.net

Как оценивают ситуацию в ООН

В ООН отмечают, что с начала пандемии более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы. В более 40% семей один член семьи потерял работу.

Отдельно в ООН оценили ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса. Здесь 58% семей сообщили, что используют негативные механизмы приспособления для удовлетворения своих потребностей. Еще в начале 2020 года таких семей было 49%.

«Хотя сейчас нет отдельных данных касательно востока Украины, вероятно, что социально-экономические последствия этого упадка для региона будут разрушительны», – говорится в отчете ООН.

Ранее сообщалось

  • 18 сентября Институт демографии им. Птухи НАН Украины опубликовал исследование, в котором говорится, что по итогам 2020 года в категорию бедности попадет 45% украинцев. Это на 17% больше, чем в 2019 году.
  • Ранее во Всемирном банке заявили, что из-за пандемии коронавируса от 70 до 100 млн людей, возможно, вернулись в крайнюю бедность.
  • Согласно предварительным оценкам Всемирного банка крайнее обнищание из-за covid-19 грозило 60 миллионам человек.
  • Более 6 миллионов украинцев могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, обусловленную covid-19. Об этом свидетельствуют показатели консервативного сценария Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который базируется на макропрогнозе украинского Кабмина. Президент Владимир Зеленский критически отреагировал на это заявление ЮНИСЕФ.

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