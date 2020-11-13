Девять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООН

Пандемия коронавируса может спровоцировать в Украине сильнейшую за десятилетие рецессию. Она может повергнуть в бедность 9 миллионов украинцев. Об этом говорится в отчете ООН за октябрь, передает Liga.net.

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Как оценивают ситуацию в ООН

В ООН отмечают, что с начала пандемии более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы. В более 40% семей один член семьи потерял работу.

Отдельно в ООН оценили ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса. Здесь 58% семей сообщили, что используют негативные механизмы приспособления для удовлетворения своих потребностей. Еще в начале 2020 года таких семей было 49%.

«Хотя сейчас нет отдельных данных касательно востока Украины, вероятно, что социально-экономические последствия этого упадка для региона будут разрушительны», – говорится в отчете ООН .

Ранее сообщалось

18 сентября Институт демографии им. Птухи НАН Украины опубликовал исследование, в котором говорится, что по итогам 2020 года в категорию бедности попадет 45% украинцев. Это на 17% больше, чем в 2019 году.