С 2014 года в Украину иммигрировали почти 52 тысячи россиян

С 2014 года до 1 ноября 2020 года украинские иммиграционные документы получили 51 779 граждан РоSSийской Федерации. При этом больше всего - в 2014 году, когда право иммигрировать в Украину получили 15 571 россиянин. В последующие годы их количество последовательно уменьшалось от 9,8 тысячи россиян в 2015-м до 4,8 тысячи в 2019 году.

Об этом Немецкой волне сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

По данным ГМСУ, за десять месяцев текущего года 2 857 граждан РоSSийской Федерации получили разрешение на иммиграцию в Украину. Всего в этом году подали свои просьбы на иммиграцию 8 932 иностранца. РоSSияне составляют 32% от этого количества.

Согласно данным ГМСУ, с 2014 года до 1 ноября 2020 гражданами Украины стали 19 304 россиянина. Наибольшее количество - 11,9 тысячи человек - получили украинский паспорт по праву территориального происхождения, то есть они сами или их родственники родились или постоянно жили до 24 августа 1991 года на территории современной Украины или других ее государственных образований в 20-м веке, например, в Украинской Народной Республике.

Как известно, в 2014 году Россией был аннексирован украинский полуостров Крым и оккупирована часть Донбасса. Военные действия, которые развернулись на Донбассе, существенно усложнили миграции граждан обеих стран, в 2020 году ограничения на въезд в Украину были также введены из-за пандемии COVID-19.

Законодательством Украины об иммиграции определено 13 оснований, по которым иностранцы могут иммигрировать в Украину. Такое право имеют, например, деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины, высококвалифицированные специалисты, лица, которые инвестировали в экономику Украины не менее 100 тысяч долларов США , прямые родственники граждан Украины, лица, имеющие право на получение украинского гражданства по территориальному происхождению, а также те, кто отслужил в Вооруженных силах Украины не менее трех лет. В июне 2019 года Рада упростила получение гражданства для иностранных добровольцев на Донбассе.

Иностранцы, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе на стороне Украины, получают не только право на законное проживание и работу, но и часто становятся ее гражданами. Так, в 2019 году украинский президент Владимир Зеленский предоставил гражданство 14-м иностранцам, которые воевали за Украину, среди которых россияне Юрий Савилов и Юлия Толопа.