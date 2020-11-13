«Голос» поддержал в Ровно кандидата в мэры от «Евросолидарности»

Во втором туре выборов городского головы Ровно «Голос» поддерживает Александра Третьяка - кандидата от «Европейской Солидарности». Об этом сообщила глава партии «Голос» Кира Рудык.

«Партия «Голос» приняла взвешенное решение поддержать кандидата в мэры Ровно Александра Третьяка во втором туре выборов», - сказала руководитель «Голоса».

Она отметила прогрессивную и современную программу развития города, с которой Александр Третьяк идет на выборы. «Эта программа включает в себя особенно важные для нас пункты - это обновление транспортной системы, системное озеленение города, программа «Зеленая тропа» и концептуальное обновление генерального плана», - говорит Кира Рудык..

По ее словам, Александр Третьяк - молодой проевропейский политик, меценат и патриот. «Именно поэтому поддержка партии «Голос» однозначно в его пользу», - отметила лидер партии.

Александр Третьяк поблагодарил за поддержку команды «Европейской Солидарности» в Ровно коллегами из «Голоса». «Надеюсь, что в городе Ровно наше общее сотрудничество в городском совете будет демонстрировать тесное взаимодействие, и мы действительно сделаем город Ровно жемчужиной западного региона Украины. Итак, к сотрудничеству», - призвал Александр Третьяк.