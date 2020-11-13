Геращенко предложил вынести вопрос о легализации оружия на референдум

"Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выступает против легализации короткоствольного оружия, но предлагает компромисс: вынести этот вопрос на референдум.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

"У меня есть компромиссный вариант. Я выступаю против легализации короткоствольного, подчеркиваю, оружия, скрытого ношения, потому что я боюсь, что будут гибнуть невинные люди. Это настолько серьезный вопрос, что я предложил бы: давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий , юридически значимый референдум, где поставим вопрос - разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься", - сказал он.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский отклонил петицию о легализации оружия.

В 2015 году одна петиция за легализацию оружия уже была направлена президенту Петру Порошенко, но никакого результата это не дало. Порошенко заявлял, что он против легализации оружия и за усложнение процедуры его регистрации.

В сентябре 2020-го глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что Украина не готова к легализации марихуаны, оружия и проституции.