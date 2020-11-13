В Минске умер мужчина, которого избили за белорусскую национальную символику

Роману Бондаренко был 31 год.

В Минске умер мужчина, которого избили за белорусскую национальную символику
Роман Бондаренко
Фото: Белсат

В Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, на которого рядом с его собственным домом напали "люди в гражданской форме".

Об этом сообщает Белсат.

Вчера вечером к "Площади перемен", у которой жил Бондаренко, пришли неизвестные "люди в штатском". Они начали снимать фильмы и флаги в национальных бело-красно-белых цветах, используемых белорусской оппозицией. Началась драка, в результате которой Роман Бондаренко получил травмы.

После этого неизвестные схватили его и посадили в микроавтобус. Мужчину доставили в отделение милиции, откуда его через несколько часов в тяжелом состоянии доставили в больницу, где Романа не смогли спасти.

Роману Бондаренко был 31 год. По образованию он художник, но до последнего времени работал директором магазина "Остров чистоты". Есть жена. Служил в спецназе внутренних войск.

По словам родственника погибшего, Роман ранее не имел проблем с законом.

"Он очень осторожный человек. Потому что он служил в спецназе и знает, что там делают с людьми ... Поэтому он старался не проявлять особой протестной активности", - сказал собеседник издания.

После известия о смерти мужчины тысячи жителей Минска вышли к "Площади перемен", чтобы почтить его память.

В память об убитом Романе Бондаренко белорусы зажигают свечи.

Напомним, в воскресенье, 8 ноября, в Беларуси на мирных акциях протеста задержали больше тысячи людей. По данным правозащитного центра "Вясна", известно о 1023 задержанных, среди которых журналисты, спортсмены, актеры, деятели науки и культуры.

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