Филипп Ильенко возглавил Украинскую киноакадемию

Решение было принято 12 ноября на онлайн-заседании правления.

Филипп Ильенко возглавил Украинскую киноакадемию
Фото: Facebook / Благодійний фонд Ігоря Янковського

Главой Украинской киноакадемии избран бывший глава Государственного агентства Украины по вопросам кино и продюсера Филиппа Ильенко.

Решение было принято 12 ноября на онлайн-заседании правления.

"В первую очередь хочу поблагодарить коллег за доверие и надеюсь, что в это непростое время мы все вместе приложим максимальные усилия для реализации миссии Киноакадемии, которой является популяризация национального кино в Украине и за ее пределами", - сказал Ильенко.

Филипп Ильенко - продюсер и актер. В 2008-2014 годах был директором ООО "Ильенко Фильм». С 2014 до 2019 года занимал должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. К 2014 году был соучредителем и членом правления ОО "Наконец", которая занимается организацией кинофестиваля "Открытая ночь". Продюсер художественных фильмов "Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия" и "Толока".

Напомним, Кабинет министров 21 августа принял отставку Филиппа Ильенко с должности главы Государственного агентства по вопросам кино. Ильенко, который возглавлял Госкино с 2014 года, уволился по собственному желанию.

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