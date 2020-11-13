Кабмин обнародовал постановление о «карантине выходного дня"

Изменения предусматривают отказ от адаптивного карантина и переход на общегосударственный карантин с ограничениями как в оранжевом уровне.

Кабинет министров обнародовал постановление, которым отменяется адаптивный карантин и вводится «карантин выходного дня" до 30 ноября.

Документ обнародован на сайте правительства.

Изменения предусматривают отказ от адаптивного карантина и переход на общегосударственный карантин с ограничениями как в оранжевом уровне.

Эти ограничения предусматривают, что кино и театры могут работать только с заполненностью до 50%, запрет посещения музеев более чем 1 человек на 20 квадратных метров, запрет пассажирских перевозок в количестве большем, чем мест для сидения. Также это полный запрет дискотек, запрет организации досуга в заведениях общественного питания, запрет работы после 22 часов и до 7:00 кафе, ресторанов, баров (кроме деятельности адресной доставки и заказов на вынос).

Размещение в кафе посетителей возможно только на расстоянии столов 2 м, за столом не более 4 человек, посетители заходят и передвигаются только в масках. Во всех заведениях обязательная маркировка мест в очереди с расстоянием на 1,5 м. Запрет заведений с услугами размещения (но не отелей и санаторно-курортных учреждений), запрет посещения учебных заведений группами более 20 человек кроме садов, школ, спецобразования, запрет деятельности спортзалов, если они не обеспечивают одного посетителя на 20 кв. метров.

Также внедряется карантин выходного дня с 00 часов субботы до 00 понедельника сроком на три недели. Карантин выходного дня предусматривает дополнительно к запретам будних дней: запрет работы кафе, ресторанов, кроме на вынос, работу ТРЦ, работу развлекательных заведений. Магазинам можно работать только тем, где 60% товара являются продуктами или лекарствами, топливом. Нельзя в выходные работать заведениям культуры, спортзалам, фитнес-центрам, бассейнам.

Банки могут продолжать работать и в субботу и воскресенье. Также для людей пожилого возраста внедряют приоритетные часы для посещения супермаркетов и аптек.

Карантин выходных дней начнет действовать с этой субботы и по меньшей мере до 30 ноября.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начнут действовать уже с этих выходных. Также правительство отменило адаптивный карантин.

Решение правительства о введении "карантина выходного дня" не поддержали трое министров.