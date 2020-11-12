Глава ОТГ на Черниговщине попался на "откате" за капремонт стадиона

Его задержали во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Фото: gp.gov.ua

Главу одной из объединенных территориальных громад Черниговской области поймали на вымогательстве и получении взятки за заключение договора на капремонт стадиона.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По версии следствия подозреваемый требовал у подрядчика взятку в размере 630 тыс. грн за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса и подписание актов выполненных работ, а также обеспечение перечисления средств за выполнение работ, предусмотренных договором.

"Голова ОТГ задержан во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, 10 ноября на Луганщине задержали мэра города Кременная Луганськой области Юрия Прокопенко. Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении взятки за победу тендере.

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