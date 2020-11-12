ЦИК уволила весь состав Херсонской областной ТИК из-за нарушения закона

ЦИК признала противоправной бездеятельность Херсонской областной ТИК по невыполнению решения суда.

ЦИК уволила весь состав Херсонской областной ТИК из-за нарушения закона
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) досрочно прекратила полномочия всего состава Херсонской областной территориальной избирательной комиссии в связи с совершением им однократного грубого нарушения законодательства.

Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

На действия ТИК пожаловались херсонские областные организации политических партий "Наш Край" и "Слуга народа", а также Херсонская региональная организация политической партии "Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!"

"В жалобах субъекты обращения просили досрочно прекратить полномочия указанной комиссии в связи с совершением нею однократного грубого нарушения законодательства, установленного решением Пятого апелляционного административного суда. Судом, в частности, было признано противоправным бездействие этой ТИК относительно неосуществления полномочий Бехтерской сельской ТИК Скадовского района и Каховской городской ТИК Каховского района Херсонской области по установлению итогов голосования в пределах части территориальных избирательных округов №3 и №5", - говорится в сообщении.

Комиссия установила, что на момент рассмотрения этого вопроса Херсонская областная ТИК не выполнила постановление суда.

Отдельно отмечается, что комиссия не выполняет своих полномочий из-за отсутствия кворума.

"Следовательно Комиссия удовлетворила указанные жалобы, признав противоправной бездеятельность Херсонской областной ТИК о невыполнении решения суда. Вместе с тем ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Херсонской областной ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - сказано в сообщении.

Новый состав ТИК после его формирования должнн безотлагательно выполнить соответствующее постановление Пятого апелляционного административного суда, сообщили в ЦИК.

Напомним, 20 октября ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии из-за выявленных нарушений.

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