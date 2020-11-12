Советник Ермака Уманский подал в отставку

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда все на выход! И я начну первый".

Бывший министр финансов, советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский подал в отставку.

Об этом Уманский сообщил вечером 12 ноября.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому небезразлично. Отдыхайте!" - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что в апреле бывший министр финансов Игорь Уманский в интервью LB.ua рассказал, что хотел уволить главу налоговой Сергея Верланова в связи с возможной коррупцией. Он заявил, что из-за "скрутки" бюджет ежемесячно недополучает в среднем 5 млрд гривень.

После этого лидеры фракций Верховной Рады договорились создать временную следственную комиссию, чтобы проверить заявления Игоря Уманского о "скрутках" НДС.

Кроме этого, глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что бывший министр финансов Игорь Уманский станет его советником. По словам Ермака, его возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которую озвучил Игорь Уманский. Поэтому он предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы.

Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов - в 2008-2010 гг. В команде Виктора Пинзеника, после освобождения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 гг. в команде министра Натальи Яресько.