Третий день самоизоляции: Зеленский записал видеообращение из Феофании

"Все дни у меня проходят совещания, важные переговоры в онлайне, работа в целом и даже такие теплые личные встречи, как сейчас".

Президент Владимир Зеленский, который из-за ковида находится на самоизоляции в больнице "Феофания", записал видеообращение.

Его опубликовал телеканал Украина 24.

Президент поблагодарил украинцев за поддержку и заявил, что находится на самоизоляции третий день, но "не изолировался от работы". По словам Владимира Зеленского, чувствует он себя достаточно хорошо.

"Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме ... Все дни у меня проходят совещания, важные переговоры в онлайне, работа в целом и даже такие теплые личные встречи, как сейчас".

9 ноября президент Зеленский и глава его офиса Ермак получили позитивные тесты на COVID-19. Они пошли на самоизоляцию.

Сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, находятся в изолированных палатах киевской больницы "Феофания".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в "Феофании" уже оборудована специальная ситуационная комната, что позволяет главе государства все время находиться в рабочем режиме. По словам Подоляка, в состоянии здоровья Зеленского не произошло никаких изменений с того момента, когда был получен положительный результат теста на COVID-19.

Также советник главы ОП заявил, что у Зеленского хотят вернуться к формату видеоблогов. Новый формат коммуникации нужен из-за недостаточности медиаресурсов для распространения позиции власти.