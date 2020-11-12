Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид

Для уверенности он сделал три теста.

Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Андрей Таран
Фото: gordon.ua

Министр обороны Андрей Таран получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на подтверждение Министерства обороны.

Отмечается, что министр уже вернулся к полноценному исполнению своих обязанностей.

Таран находился на самоизоляции после получения положительного результата теста, но три последних тестирования показали, что он больше не болеет коронавирусом. Болезнь протекала бессимптомно.

Напомним, что несколько дней назад у министра обороны Украины Андрея Тарана обнаружили коронавирус COVID-19. Тест делали перед поездкой президента Владимира Зеленского на Донбасс.

Сам президент и глава Офиса президента Андрей Ермак также заболели и находятся на лечении в "Феофании".

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