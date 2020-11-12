Минздрав назвал области с самым высоким COVID-показателем

Загруженность больниц первой волны по состоянию на 11 ноября в целом по стране составляет 54,7%.

Самый высокий показатель заболеваемости коронавирусом по состоянию на 12 ноября зафиксирован в Черновицкой, Житомирской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (643,8 случая на 100 тыс. человек), Житомирской (587,5) и Хмельницкой (534,5) областях.

Самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом за 14 дней - в Кировоградской (120), Днепропетровской (153,9) и Луганской (199,3) областях.

В Киеве этот показатель составляет 389,1, а средний по Украине - 342,5 на 100 тыс. населения.

Загруженность больниц первой волны по состоянию на 11 ноября в целом по стране составляет 54,7%.

Больше всего больницы загружены в Полтавской области - 71,8% (по состоянию на 8 ноября - 92,5%), Закарпатской - 70,5%, Киевской - 68,5%, Черновицкой - 68%.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника.

11 ноября Кабинет министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начнут действовать уже с этих выходных. Также правительство отменило адаптивный карантин.