В Днепре СБУ задержала боевика-десантника "ЛНР"

Задержанный - житель Луганска, принимавший участие в боевых действиях в составе разведроты одного из формирований террористов.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", скрывавшегося в Днепре.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель Луганска, бывший десантник, присоединился к пророSSийским боевикам и участвовал в боевых действиях в составе разведывательной роты одного из незаконных вооруженных формирований. Впоследствии он возглавил подразделение в так называемом "3-м Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады".

Затем он оставил "службу" у боевиков и решил "залечь" в Днепре, где трудоустроился.

Сейчас бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, устанавливающей ответственность за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Ранее в ноябре на Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов.

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