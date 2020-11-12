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2020-11-12
Вице-спикер Рады Стефанчук получил положительный тест на ковид
"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом".
Фото: facebook/Владимир Струмковский
Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный тест на коронавирус.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя" , - написал он.
Вчера стало известно, что ковидом заболел глава парламента Дмитрий Разумков.
9 ноября президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак получили положительные тесты на COVID-19. Сегодня стало известно, что они госпитализированы в "Феофанию".