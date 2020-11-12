Вице-спикер Рады Стефанчук получил положительный тест на ковид

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом".

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя" , - написал он.

Вчера стало известно, что ковидом заболел глава парламента Дмитрий Разумков.

9 ноября президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак получили положительные тесты на COVID-19. Сегодня стало известно, что они госпитализированы в "Феофанию".