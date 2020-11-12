Несколько судей КСУ заболели коронавирусом

Никаких судебных заседаний с участием судей, у которых диагностировано заболевание или его признаки, не проходило.

В Конституционном Суде Украины зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 у нескольких судей.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Сейчас в Конституционном Суде Украины зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 нескольких судей. В связи с этим, с целью недопущения распространения заболевания судьи работают в дистанционном режиме. Никаких судебных заседаний с участием судей, у которых диагностировано заболевание или его признаки, не происходило", - говорится в сообщении.

Напомним, Конституционный суд Украины 10 ноября не смог провести заседание. Его отложили из-за отсутствия кворума.

Днем ранее, 9 ноября, Конституционный Суд также не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. 5 ноября КС отложил рассмотрение этого дела из-за отсутствия кворума.