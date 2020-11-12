Экс-кандидат в мэры Одессы: во втором туре можно проголосовать за Труханова или испортить бюллетень

Петр Обухов, который в первом туре выборов городского головы Одессы занял третье место, считает неприемлемым голосовать во втором туре за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николая Скорика. Об этом он написал в своем Facebook, заявил gordonua.com.

"Однажды Генри Форд сказал, что автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный. Так вот я считаю, что во втором туре можно делать что угодно, но не голосовать за Скорика. Можно делать любые другие ходы - испортить бюллетень, можно проголосовать за [действующего мэра Геннадия] Труханова. Но голосовать за Скорика для меня абсолютно неприемлемо", - написал он.

Обухов отметил, что Одесса - европейский город.

"Скорик - это представитель РоSSии, представитель тех сил, которые били журналистов 19 февраля 2014 года, многолетний партнер [экс-нардепа, президента ФК" Черноморец "] Леонида Климова, который украл у всех нас 7 млрд грн в "Имэксбанке". Скорика поддержали [президент Одесской юракадемии Сергей] Кивалов и [блогер Анатолий] Шарий. А вернуть Одессе надо не Одессу, а Odesa", - написал он и отметил, что не нашел на сайте Скорика его программы.