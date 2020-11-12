Ковид в Раде: Кондратюк заявила о готовности вести заседание

Спикер и первый вице-спикер Рады больны ковидом.

Ковид в Раде: Кондратюк заявила о готовности вести заседание
Фото: facebook.com/olena.kondratiuk

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила о готовности вести заседание парламента в связи с тем, что спикер и первый вице-спикер Рады заболели ковидом.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Вы знаете, что я очень ответственно отношусь, как и спикер, и первый вицеспикер, к мерам безопасности - маске и социальной дистанции. Чувствую себя хорошо, готова подстраховать коллег и вести заседание парламента. Это мой долг, как вице-спикера в сложившихся обстоятельствах", - заявила Елена Кондратюк.

По ее словам, сейчас все убедились, что наличие трех человек в руководстве парламента правильно и институционально целесообразно.

"Что бы ни случилось, главный законодательный орган страны должен работать на интересы граждан, проявлять свое лидерство и брать на себя ответственность перед людьми за принятие важных для страны решений", - добавила вице-спикер.

Елена Кондратюк также пожелала своим коллегам по президиуму скорейшего выздоровления.

О том, что ковидом заболел глава парламента Дмитрий Разумков, стало известно вчера.

Сегодня вице-спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что получил позитивный тест на коронавирус.

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