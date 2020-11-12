Мэрия Одессы отказалась вводить карантин выходного дня

На территории города продолжают действовать ограничения оранжевой зоны.

Мэрия Одессы отказалась вводить карантин выходного дня
Фото: facebook/Максим Куций

Одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отказалась утверждать дополнительные ограничения, предусмотренные карантином выходного дня.

Об этом заявил секретарь штаба Александр Тиховский, передает Думская.

"На сегодняшний день город Одесса продолжает находиться в оранжевой зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения оранжевой зоны, принятые городской комиссией ТЭБ от 15 октября", - заявил он.

Тиховский напомнил о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте, общественных местах и социальной дистанции.

Вчера мэр Львова заявил, что городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня". Садовый считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решение правительства.

В Ровно решение о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой".

Как свидетельствуют результаты моделирования Киевской школы экономики, карантин выходного дня не остановит волну распространения COVID-19 в Украине.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начнут действовать уже с этих выходных. Также правительство отменило адаптивный карантин.

Решение правительства о введении "карантина выходного дня" не поддержали трое министров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма ФедорянаСуд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма Федоряна
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - РезниковРоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
Зеленский: на границе не должно быть ни одного слабого местаЗеленский: на границе не должно быть ни одного слабого места
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
Степанов возмущен шутками гипермаркета Эпицентр о карантинеСтепанов возмущен шутками гипермаркета Эпицентр о карантине
Карантин выходного дня не остановит волну распространения COVID-19 в Украине, - моделирование КШЭКарантин выходного дня не остановит волну распространения COVID-19 в Украине, - моделирование КШЭ
Минэкономики анонсировало расширение поддержки бизнеса в условиях карантинаМинэкономики анонсировало расширение поддержки бизнеса в условиях карантина
Мэр Черкасс назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой"Мэр Черкасс назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой"
В Ровно решили перенести введение карантина выходного дня на следующую неделюВ Ровно решили перенести введение карантина выходного дня на следующую неделю
Трое членов правительства выступили против "карантина выходного дня"Трое членов правительства выступили против "карантина выходного дня"
Городская власть Львова хочет судиться с Кабмином из-за карантинаГородская власть Львова хочет судиться с Кабмином из-за карантина
СБУ предупредила массовые фальсификации выборов мэра ОдессыСБУ предупредила массовые фальсификации выборов мэра Одессы
Садовый считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решения правительстваСадовый считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решения правительства
Карантин выходного дня является сбалансированным вариантом ограничений, - ШмыгальКарантин выходного дня является сбалансированным вариантом ограничений, - Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости