Мэрия Одессы отказалась вводить карантин выходного дня

Одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отказалась утверждать дополнительные ограничения, предусмотренные карантином выходного дня.

Об этом заявил секретарь штаба Александр Тиховский, передает Думская.

"На сегодняшний день город Одесса продолжает находиться в оранжевой зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения оранжевой зоны, принятые городской комиссией ТЭБ от 15 октября", - заявил он.

Тиховский напомнил о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте, общественных местах и социальной дистанции.

Вчера мэр Львова заявил, что городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня". Садовый считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решение правительства.

В Ровно решение о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой".

Как свидетельствуют результаты моделирования Киевской школы экономики, карантин выходного дня не остановит волну распространения COVID-19 в Украине.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начнут действовать уже с этих выходных. Также правительство отменило адаптивный карантин.

Решение правительства о введении "карантина выходного дня" не поддержали трое министров.