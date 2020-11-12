Венгрия ограничила въезд украинцам

Правила пересечения границы изменили из-за коронавируса.

Венгрия ограничила въезд украинцам
Фото: dpsu.gov.ua

Из-за введения Венгрией комендантского часа, который будет действовать с 21:00 до 6:00 по киевскому времени, изменены условия пропуска через границу.

В Госпогранслужбе сообщают, что на время действия комендантского часа въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, следующим:

  • к месту постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии;
  • с целью трудоустройства (при наличии соответствующих документов).

Ограничения не распространяются на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии.

При этом отмечается, что такие лица обязательно должны иметь документы, подтверждающие основание для въезда или транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.

Напомним, с 9 ноября Словакия закрыла пункты пропуска на границе с Украиной из-за ковида. Ограничение введено из-за повышения уровня заболеваемости COVID-19 в Словакии и Украине.

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