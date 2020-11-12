Повторные выборы в Броварах назначены на 22 ноября

В городе Бровары Киевской области состоится повторное голосование на выборах городского головы и депутатов городского совета Броварской территориальной громады. Оно назначено на 22 ноября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Единство") получил поддержку 13 798 избирателей (44,07%). На втором месте - выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников (4186 голосов, или 13,37%), передает Интерфакс-Украина.

В то же время кандидат на должность городского головы Броваров от партии "Голос" Андрей Саук (4-е место по итогам голосования) сообщил, что 11 ноября апелляционная инстанция оставила в силе решение первой инстанции по его иску, которым выборы мэра и депутатов Броварского горсовета были признаны несостоявшимися. По словам Саука, суд обязал назначить повторные выборы городского головы Броваров и депутатов горсовета.

Напомним, по состоянию на 10 ноября были установлены результаты выборов 1281 головы (из 1421): 304 - городских, 399 - поселковых и 578 - сельских.

Секретарь Совета национальной безопасности

и обороны Украины Алексей Данилов требует принять меры для немедленного установления результатов местных выборов.