Степанов возмущен шутками гипермаркета Эпицентр о карантине

Рекламный слоган Эпицентра о «72-часовой пятнице» привели главу украинского Минздрава в бешенство. Максим Степанов заявил, что делать фарс на здоровье и жизни людей нельзя, а если хочется покуражится, то стоит сходить в реанимацию, где умирают люди от коронавируса.

Степанов раскритиковал рекламу Эпицентра и пригласил их покуражиться в реанимацию

Министр здравоохранения Украины раскритиковал рекламу сети строительных гипермаркетов Эпицентр, в которой маркетологи решили пошутить о карантине выходного дня, который накануне ввел Кабмин.

«Вчера меня возмутил в социальных сетях пост от «Эпицентра». Как там было - продлим пятницу на 72 часа. Хотите покуражиться, хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться, то поехали со мной в реанимацию. Покуражитесь перед людьми, которые умирают каждый день... Я уверен, что мои коллеги по правительству, которые отвечают, в том числе, и за контроль, дадут соответствующий ответ на этот фарс, цинизм - так я воспринимаю эти вещи, которые пишутся в социальных сетях», - заявил во время брифинга в четверг, 12 ноября 2020 г, Максим Степанов.

Степанов раскритиковал рекламу Эпицентра и пригласил их покуражиться в реанимацию

Отметим, что в «Эпицентре» ранее сделали заявление, что менять рабочий график в связи с решением Правительства ввести в стране карантин выходного дня не собираются. Гипермаркеты будут работать с 8 утра субботы и с 9 утра воскресенья до 21,30. При том, что Кабмин разрешил в выходные работать только продуктовым магазинам, аптекам и ветаптекам.


Шевченко Лилия, Тудей

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