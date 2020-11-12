Минэкономики анонсировало расширение поддержки бизнеса в условиях карантина

Речь идет об участниках программ "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичная безработица".

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассматривает возможность расширения поддержки бизнеса и частично безработных в условиях введения карантина выходного дня.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по итогам встреч главы министерства Игоря Петрашко с представителями ресторанного бизнеса, киноиндустрии, торгово-развлекательного бизнеса, учреждений культуры.

"Существующие программы поддержки, в частности "Доступные кредиты 5-7-9", "Частичная безработица", будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса. Кроме того, нарабатываются новые форматы поддержки", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках программы "5-7-9" министерство рассматривает повышение максимально допустимого для участия в программе уровня годового дохода предприятий, возможность применять доход предприятия за отчетный период 2020 года.

Кроме того, рассматривается возможность покрытия государством 80% кредита, а также ослабление условий для фонда оплаты труда и численности персонала.

Также будет продолжаться поддержка по программе "Частичная безработица". В частности, к существующему бюджету этой программы дополнительно выделено 80 млн грн.

"Главная цель - помочь бизнесу в покрытии расходов на зарплату работникам, которым сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места", - пояснили в пресс-службе.

Еще одним вариантом поддержки бизнеса, рассматриваемым Минэкономики, является получение бизнесом грантов, при этом предприниматели высказали пожелание поднять существующие лимиты финансовой поддержки.

Отмечается, что для дальнейшего диалога, обсуждения всех вопросов и наработок сбалансированных решений по поручению премьера в ближайшее время будет создана Межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители Минэкономики, Минфина, профильного комитета и бизнеса.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал бизнесу поддержку в условиях карантина. По его словам, для поддержки бизнеса правительство готово восстановить и расширить следующие программы поддержки:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства;

выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года.

Также правительство вместе с Торгово-промышленной палатой сейчас прорабатывает механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начнут действовать уже с этих выходных. Также правительство отменило адаптивный карантин.