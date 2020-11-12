Мэр Черкасс назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой"

В городе уже дважды отказывались усиливать карантин: в мае и октябре.

Мэр Анатолий Бондаренко считает карантин выходного дня неуместным для таких небольших городов, как Черкассы.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета.

"В выходные наши люди в основном отдыхают на свежем воздухе, в парках, за городом. Кроме того, по моему мнению, в больших супермаркетах существует гораздо больший риск заразиться, чем в маленьких магазинчиках, которые придерживаются необходимых санитарных норм. Поэтому такие меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить мелкий бизнес. Поэтому подчеркиваю: введение карантина выходного дня - это большая ошибка", - отметил Анатолий Бондаренко.

Он отметил, что готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства. Ситуация, когда на 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса, приведет к миллионным потерям городского бюджета, и город может просто остановиться, считает мэр.

"Хочу напомнить, что когда весной начался карантин, из городского бюджета мы выделили 104 млн грн на борьбу с COVID. Наши медучреждения закупили все, что было необходимо, зато от государства Черкассы не получили тогда никакой финансовой поддержки. Лишь недавно государство направило Черкассам 1 млн 700 тыс грн на обеспечение подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19", - добавил Бондаренко.

Напомним, в октябре Черкассы отказались усиливать карантин, несмотря на оранжевую зону. По поводу смягчения карантина в городе в мае было открыто уголовное производство.

Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что мэр Черкасс путает слова "децентрализация" и "автономия".

10 ноября Анатолий Бондаренко получил положительный ПЦР-тест на ковид.