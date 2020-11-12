ВАКС закрыл еще два уголовных производства по делу о недостоверном декларировании

Речь идет о бывшем гендиректоре "Укроборонпрома" Букине и главе Дружковского городского суда Молибоге.

Высший антикоррупционный суд закрыл еще два уголовных производства по делу о декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Речь идет о бывшем генеральном директоре Государственного концерна "Укроборонпром" Павле Букине и главе Дружковского городского суда Донецкой области Геннадии Молибоге.

"В четверг, 12 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство защитников обвиняемых по закрытию уголовного производства по обвинению последних в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производства закрыты в связи с тем, что 27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации.

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям. Позже правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру, а президент подал в парламент проект закона, предусматривающий возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС.

Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что решение КСУ амнистировало дорогие подарки для чиновников.