Мэр Кропивницкого госпитализирован из-за ковида

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович находится в больнице из-за заболевания коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Вынужден сообщить, что пишу из 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких", - написал Райкович.

Мэр призвал граждан соблюдать все противоэпидемические меры.

"Призываю всех вас - берегитесь! Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках! Без особой надобности не выходите из дома", - отметил мэр Кропивницкого.

Напомним, 10 ноября положительный ПЦР-тест на ковид получил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.