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2020-11-12
Мэр Кропивницкого госпитализирован из-за ковида
Райкович находится в инфекционной больнице.
Фото: Макс Левин
Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович находится в больнице из-за заболевания коронавирусом.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Вынужден сообщить, что пишу из 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких", - написал Райкович.
Мэр призвал граждан соблюдать все противоэпидемические меры.
"Призываю всех вас - берегитесь! Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках! Без особой надобности не выходите из дома", - отметил мэр Кропивницкого.
Напомним, 10 ноября положительный ПЦР-тест на ковид получил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.