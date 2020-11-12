Гриневецкого могут назначить на должность главы Одесской ОГА, несмотря на люстрацию, - Соня Кошкина

Кандидат на пост главы Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий сможет быть назначен на эту должность, несмотря на закон о люстрации, - юристы нашли лазейку в законе. Об этом пишет в своем блоге шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Она напомнила, что бывший губернатор Одесской области и трижды народный депутат попадает под люстрационный закон из-за работы в комсомоле и Компартии. Ст. 3, ч.4 закона запрещает ему занимать ряд высших должностей до 2024 года.

Предполагалось, по словам Сони Кошкиной, что после местных выборов Сергей Гриневецкий возглавит облсовет в случае его избрания. Однако с весны с ними велись предварительные переговоры о возможном назначении руководителем ОГА, но все упиралось в закон о люстрации. Однако юристы нашли способ, как его обойти.

"Все упиралось только в закон о люстрации. И юристы нашли выход. Ведь часть пятая статьи первой профильного закона гласит: запрет может быть задействован только один раз. И некоторое время назад Гриневецкий подал заявление на имя тогдашнего главы ОГА Максима Куцего с просьбой принять его заместителем. Естественно, Куцый - со ссылкой на закон - отказал. И все, двери закрылись - норма раз сработала. Следующее заявление Гриневецкого было уже как претендента на ОГА. А по предыдущему пошло обращение в суд - «для закрепления» (с учетом вердикта ЕСПЧ о люстрации)", - пишет Соня Кошкина.

Напомним, 11 ноября Кабмин согласовал кандидатуру Сергея Гриневецкого на пост главы Одесской ОГА. Также согласованы были главы Сумской и Николаевской. Предыдущие руководители были уволены по результатам местных выборов и вследствие "оценивания по определенной системе показателей", как отметил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.