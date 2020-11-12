Гриневецкого могут назначить на должность главы Одесской ОГА, несмотря на люстрацию, - Соня Кошкина

Юристы нашли выход.

Гриневецкого могут назначить на должность главы Одесской ОГА, несмотря на люстрацию, - Соня Кошкина
Сергій Гриневецький
Фото: izmail.es

Кандидат на пост главы Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий сможет быть назначен на эту должность, несмотря на закон о люстрации, - юристы нашли лазейку в законе. Об этом пишет в своем блоге шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Она напомнила, что бывший губернатор Одесской области и трижды народный депутат попадает под люстрационный закон из-за работы в комсомоле и Компартии. Ст. 3, ч.4 закона запрещает ему занимать ряд высших должностей до 2024 года.

Предполагалось, по словам Сони Кошкиной, что после местных выборов Сергей Гриневецкий возглавит облсовет в случае его избрания. Однако с весны с ними велись предварительные переговоры о возможном назначении руководителем ОГА, но все упиралось в закон о люстрации. Однако юристы нашли способ, как его обойти.

"Все упиралось только в закон о люстрации. И юристы нашли выход. Ведь часть пятая статьи первой профильного закона гласит: запрет может быть задействован только один раз. И некоторое время назад Гриневецкий подал заявление на имя тогдашнего главы ОГА Максима Куцего с просьбой принять его заместителем. Естественно, Куцый - со ссылкой на закон - отказал. И все, двери закрылись - норма раз сработала. Следующее заявление Гриневецкого было уже как претендента на ОГА. А по предыдущему пошло обращение в суд - «для закрепления» (с учетом вердикта ЕСПЧ о люстрации)", - пишет Соня Кошкина.

Напомним, 11 ноября Кабмин согласовал кандидатуру Сергея Гриневецкого на пост главы Одесской ОГА. Также согласованы были главы Сумской и Николаевской. Предыдущие руководители были уволены по результатам местных выборов и вследствие "оценивания по определенной системе показателей", как отметил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма ФедорянаСуд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма Федоряна
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - РезниковРоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
Зеленский: на границе не должно быть ни одного слабого местаЗеленский: на границе не должно быть ни одного слабого места
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
Апелляционный суд обязал назначить повторные выборы мэра и горсовета БроваровАпелляционный суд обязал назначить повторные выборы мэра и горсовета Броваров
На должность нового главы Николаевской ОГА будут рассматривать руководителя областного штаба "Слуги народа"На должность нового главы Николаевской ОГА будут рассматривать руководителя областного штаба "Слуги народа"
Клиника “Добробут” требует извинений от экс-главы киевской “Батькивщины” Бондаренко и предупреждает о возможном суде (видео)Клиника “Добробут” требует извинений от экс-главы киевской “Батькивщины” Бондаренко и предупреждает о возможном суде (видео)
НАПК: благодаря решению КСУ чиновники могут свободно получать дорогие подарки и "благодарить" за нихНАПК: благодаря решению КСУ чиновники могут свободно получать дорогие подарки и "благодарить" за них
Активисты провели акцию около дома главы КСУ (обновлено)Активисты провели акцию около дома главы КСУ (обновлено)
Правоохранители перекрыли дорогу перед митингующими у дома главы КСУ Правоохранители перекрыли дорогу перед митингующими у дома главы КСУ
Заместителю главы одного из сельсоветов Киевщины сообщили о подозрении в нападении на нардепа СюмарЗаместителю главы одного из сельсоветов Киевщины сообщили о подозрении в нападении на нардепа Сюмар
В Одессе мобильный COVID-госпиталь могут развернуть на морвокзалеВ Одессе мобильный COVID-госпиталь могут развернуть на морвокзале
Рада не смогла назначить судей Конституционного судаРада не смогла назначить судей Конституционного суда
В Раде не хватило голосов назначить нардепа Юрия Павленко судьей КСУВ Раде не хватило голосов назначить нардепа Юрия Павленко судьей КСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости