У Зеленского хотят вернуться к формату видеоблогов

В Офисе президента хотят снова вернуться к формату видеоблогов, создав "именной видеоблог" Владимира Зеленского.

Об этом заявил в интервью "Украинской правде" политтехнолог из ОПУ Михаил Подоляк.

"Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики - это мало. Он - больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован - это именно то", - сказал Подоляк.

По его словам, относительно новый формат коммуникации нужен из-за недостаточности медиаресурсов для распространения позиции власти. Именно поэтому сейчас разрабатывают концепцию видеоблогов. Планируется, что они будут продолжаться не более 10 минут и охватывать 5-6 тем недели, на которые президент будет давать свой фидбэк.

Напомним, в мае 2019 года Зеленский запустил блог о жизни президента. Также президент записывал видеообращение к народу за рулем электромобиля Tesla. Президент призвал украинцев "быть внимательными" и "не голосовать за аферистов".