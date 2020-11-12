Миссия МВФ не хочет ехать в Украину

Дата пребывания миссии МВФ в Украине станет известна после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд (МВФ). Об этом председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил в интерьвю Голосу Америки.



"Для того, чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист – у Украины есть все шансы принять миссию МВФ до конца этого года", – рассказал К.Шевченко.



Глава НБУ уточнил, что сейчас с МВФ обсуждается три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного Суда и антикоррупционной деятельности в Украине, второй – проект бюджета Украины на 2021 год, третий – работы самого Национального банка.



"Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного Суда. Но Владимир Зеленский был предсказуем в своей реакции на такие вызовы от Конституционного Суда. Четкие месседжи, которые предоставил президент, показали, что у Украины нет другого пути, и Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру", – добавил К.Шевченко.



Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что решение Конституционного Суда об отмены системы электронного декларирования для чиновников ставит под угрозу сотрудничество с МВФ , у Фонда также есть вопросы в отношении конфигурации правления Национального банка (НБУ), которые могут препятствовать выделению очередного транша для Украины.



В свою очередь представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что сохранение модели центрального банка, введенной в действие в 2014-2019 годах, является условием помощи для Украины. Ранее часть полномочий в НБУ была перераспределена в пользу его главы К.Шевченко.



Й.Люнгман также назвал сохранение и укрепление системы противодействия коррупции, в том числе декларирования активов, одним из основных элементов действующей программы stand-by и необходимым условием для ее продолжения.



Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд (5 млрд долл.) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.



В частности, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.



Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков.



