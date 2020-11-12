ЕС мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС с 2027 года, - посол Литвы

В середине 2021 года в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию реформ в Украине, которая будет способствовать укреплению процесса реформ.

ЕС мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС с 2027 года, - посол Литвы
Фото: Інтерфакс-Україна

Во время второго председательства Литвы в Совете Европейского Союза, которое состоится в 2027 году, Евросоюз уже мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на посла Литвы в Украине Вальдемараса Сарапинаса.

"Основная цель инициативы экс-премьера Андрюса Кубилюса "Украина-2027" - помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в выполнении реформ и вместе с тем обеспечить прозрачное использование инвестиций, способствовать более быстрому росту ее экономики. Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский Союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в ЕС", - сказал Сарапинас.

По его словам, это прекрасная перспектива для мобилизации Украины в выполнении дальнейших демократических реформ..

"Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС - всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины", - отметил посол.

Сарапинас заявил, что в середине 2021 года в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию реформ в Украине, которая будет способствовать укреплению процесса реформ.

"Перед Украиной стоит сложная задача: одновременно решать проблемы с оккупацией Крыма и части Восточной Украины и выполнять структурные реформы. Кроме того, как и другим странам, вам необходимо бороться с пандемией Covid-19. Несмотря на эти вызовы, Украина сделала огромный шаг в выполнении важных реформ", - добавил посол.

Напомним, в начале ноября депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс выступил с идеей создать Карпатскую коалицию, которая наряду с Люблинским треугольником будет способствовать интеграции Украины в ЕС. В коалицию могут войти Венгрия, Румыния и Польша.

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