СБУ подозревает таможенников аэропорта “Борисполь” в системном вымогательстве взяток (фото)
Сотрудники СБУ разоблачили группу таможенников, которых подозревают в вымогательстве денег с пассажиров в Международном аэропорту “Борисполь”. По мнению СБУ, они угрожали забрать багаж пассажиров якобы за провоз товаров и вещей свыше разрешенной нормы.
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“По данным предварительного следствия, организовали противоправный механизм двое главных государственных инспекторов таможенного поста, которых “прикрывал” сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия”, – сказано в сообщении.
В СБУ отметили, что злоумышленники требовали деньги с пассажиров за не создание искусственных препятствий при прохождении таможенного контроля, в противном случае угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола.
Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения фигурантами неправомерной выгоды. По предварительным данным, "заработки" взяточников с каждого рейса составляли от 2 до 4 тыс. долларов. Ежемесячно эта смена таможенников работала в среднем 7 раз.
Правоохранители задержали подозреваемых на рабочем месте при получении взятки. Сейчас проверяется информация о возможной причастности к коррупционной схемы других работников таможни, в частности руководителей поста.
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Фото: фейсбук ГУ СБУ в Киеве и Киевской области