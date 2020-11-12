СБУ подозревает таможенников аэропорта “Борисполь” в системном вымогательстве взяток (фото)

Сотрудники СБУ разоблачили группу таможенников, которых подозревают в вымогательстве денег с пассажиров в Международном аэропорту “Борисполь”. По мнению СБУ , они угрожали забрать багаж пассажиров якобы за провоз товаров и вещей свыше разрешенной нормы.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в соцсети Фейсбук.

“По данным предварительного следствия, организовали противоправный механизм двое главных государственных инспекторов таможенного поста, которых “прикрывал” сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия”, – сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что злоумышленники требовали деньги с пассажиров за не создание искусственных препятствий при прохождении таможенного контроля, в противном случае угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения фигурантами неправомерной выгоды. По предварительным данным, "заработки" взяточников с каждого рейса составляли от 2 до 4 тыс. долларов. Ежемесячно эта смена таможенников работала в среднем 7 раз.

Правоохранители задержали подозреваемых на рабочем месте при получении взятки. Сейчас проверяется информация о возможной причастности к коррупционной схемы других работников таможни, в частности руководителей поста.

Как ранее сообщала KV , киевские таможенники выявили в Международном аэропорту “Борисполь” 18-летнюю студентку одного из столичных колледжей, которая пыталась ввезти в Украину значительную сумму валюты. При этом девушка решила пройти таможенный контроль, не декларируя эти деньги.