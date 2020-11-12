СБУ подозревает таможенников аэропорта “Борисполь” в системном вымогательстве взяток (фото)

СБУ подозревает таможенников аэропорта &ldquo;Борисполь&rdquo; в системном вымогательстве взяток (фото)

Сотрудники СБУ разоблачили группу таможенников, которых подозревают в вымогательстве денег с пассажиров в Международном аэропорту “Борисполь”. По мнению СБУ, они угрожали забрать багаж пассажиров якобы за провоз товаров и вещей свыше разрешенной нормы.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в соцсети Фейсбук.

“По данным предварительного следствия, организовали противоправный механизм двое главных государственных инспекторов таможенного поста, которых “прикрывал” сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия”, – сказано в сообщении. 

В СБУ отметили, что злоумышленники требовали деньги с пассажиров за не создание искусственных препятствий при прохождении таможенного контроля, в противном случае угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения фигурантами неправомерной выгоды. По предварительным данным, "заработки" взяточников с каждого рейса составляли от 2 до 4 тыс. долларов. Ежемесячно эта смена таможенников работала в среднем 7 раз.

Правоохранители задержали подозреваемых на рабочем месте при получении взятки. Сейчас проверяется информация о возможной причастности к коррупционной схемы других работников таможни, в частности руководителей поста.

Как ранее сообщала KV, киевские таможенники выявили в Международном аэропорту “Борисполь” 18-летнюю студентку одного из столичных колледжей, которая пыталась ввезти в Украину значительную сумму валюты. При этом девушка решила пройти таможенный контроль, не декларируя эти деньги.

Фото: фейсбук ГУ СБУ в Киеве и Киевской области

СБУ подозревает таможенников аэропорта &ldquo;Борисполь&rdquo; в системном вымогательстве взяток (фото)
СБУ подозревает таможенников аэропорта &ldquo;Борисполь&rdquo; в системном вымогательстве взяток (фото)
СБУ подозревает таможенников аэропорта &ldquo;Борисполь&rdquo; в системном вымогательстве взяток (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма ФедорянаСуд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма Федоряна
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
Зеленский: на границе не должно быть ни одного слабого местаЗеленский: на границе не должно быть ни одного слабого места
РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - РезниковРоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин назначил главой Государственной таможенной службы гендиректора аэропорта "Борисполь"Кабмин назначил главой Государственной таможенной службы гендиректора аэропорта "Борисполь"
Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)
Депутат Сумского облсовета попался на вымогательстве "спонсорской помощи" на избирательную кампаниюДепутат Сумского облсовета попался на вымогательстве "спонсорской помощи" на избирательную кампанию
Инвесторы банка “Аркада” перекрыли столичный Крещатик (фото)Инвесторы банка “Аркада” перекрыли столичный Крещатик (фото)
Чиновника столичной Госэкоинспекции поймали при получении взятки (фото)Чиновника столичной Госэкоинспекции поймали при получении взятки (фото)
Руководителя государственной налоговой инспекции Тернополя уличили в вымогательстве $40 тыс.Руководителя государственной налоговой инспекции Тернополя уличили в вымогательстве $40 тыс.
Кличко почтил память украинских защитников, погибших на востоке страны (фото)Кличко почтил память украинских защитников, погибших на востоке страны (фото)
В центре Киева СБУ задержала сотрудника ГСЧС по подозрению в вымогательстве 70 тысяч долларов (фото, видео)В центре Киева СБУ задержала сотрудника ГСЧС по подозрению в вымогательстве 70 тысяч долларов (фото, видео)
"Укрзализныцю" возглавил член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Жмак"Укрзализныцю" возглавил член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Жмак
Задержанному в центре Киеве боевику “ДНР” сообщили о подозрении (фото)Задержанному в центре Киеве боевику “ДНР” сообщили о подозрении (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости