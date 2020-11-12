В Офисе президента объяснили, почему Зеленский находится в Феофании

В состоянии здоровья Зеленского не произошло никаких изменений с того момента, когда был получен положительный результат теста на COVID-19.

В Офисе президента объяснили, почему Зеленский находится в Феофании
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский находится на самоизоляции в больнице "Феофания", потому что там уже оборудована специальная ситуационная комната, что позволяет главе государства все время находиться в рабочем режиме.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Учитывая то, что там уже оборудована специальная ситуационная комната, где поставлено все оборудование, заведена спецсвязь и можно сразу работать, осуществлять онлайн-встречи, селекторные совещания. То есть мотивационно это исключительно связано с тем, чтобы построить рабочий график сразу, независимо от того времени, которое ему придется находиться на изоляции", - сказал Подоляк.

Он отметил, что поскольку государственная резиденция "Конча-Заспа", где временно проживает президент, была ранее законсервирована, а ему надо будет быть не на рабочем месте по меньшей мере около 14 дней и проводить при этом много встреч в режиме онлайн, то было принято решение перебраться в "Феофанию".

По словам Подоляка, в состоянии здоровья Зеленского не произошло никаких изменений с того момента, когда был получен положительный результат теста на COVID-19.

"У президента небольшие температурные колебания, не более того. Поэтому еще раз: причина переезда в "Феофанию" связана лишь с тем, что там была возможность сразу работать в ситуационной комнате", - сказал советник Ермака.

Подоляк отметил, что поскольку руководитель Офиса президента также постоянно находится в рабочем процессе, а в его квартире организовать ситуационную комнату невозможно, то нельзя было допустить, чтобы он выпал из рабочего режима как минимум на две недели.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах киевской больницы "Феофания".

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в Facebook сообщила, что президент находился дома, однако во вторник был госпитализирован в "Феофанию", "ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией".

"Президент и руководитель его Офиса уже провели оттуда несколько совещаний, там же вечером во вторник Президент общался с канцлером Ангелой Меркель. Оба активны и имеют легкие симптомы болезни", - сообщила она.

В начале ноября стало известно, что киевскую клиническую больницу "Феофания" планируют отдать для нужд больных коронавирусом, поскольку правительство прогнозирует увеличение количества инфицированных COVID-19.

В понедельник президент Зеленский и глава его офиса Ермак получили положительные тесты на COVID-19. Они ушли на самоизоляцию. Летом Зеленский говорил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы показать людям, "что это не страшно".

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