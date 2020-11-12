"Слугу народа" больше всего поддерживают в южных регионах, ОПЗЖ - в юго-восточных, а "ЕС" - на западе и в Киеве, - соцопрос

Жители городов чаще голосуют за "ОПЗЖ", "ЕС", "Голос" и партию Шария, а в селах поддерживают "Батькивщину", "За будущее" и Радикальную партию Ляшко.

"Слугу народа" больше всего поддерживают в южных регионах, ОПЗЖ - в юго-восточных, а "ЕС" - на западе и в Киеве, - соцопрос
Фото: Lb.ua

Партию "Слуга народа" на парламентских выборах готовы поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг".

За партию "Оппозиционную платформа - За жизнь" готовы отдать голоса 17,1%, за "Европейскую солидарность" - 15,4%, "Батькивщину" - 8,0%, партию "За будущее" - 4,5%, партию "Сила и честь" - 4,3%, Радикальную партию Ляшко - 4,3%, УДАР Виталия Кличко - 3,7%, "Голос" - 3,6%, партию "Свобода" - 3,5%, партию Шария - 3,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана "- 3,1%.

Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Согласно исследованию, "Слуга народа" сохраняет сильные позиции в южных регионах Украины, в то время как "ОПЗЖ" имеет преимущество в юго-восточных, "Батькивщина" - в центрально-западных, "Европейская солидарность" - в западных и в Киеве, "За будущее" - в западных.

Жители городов чаще голосуют за "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Голос" и партию Шария. В то же время, партии "Батькивщина", "За будущее" и Радикальная партия Ляшко имеют высокую поддержку среди жителей сельских территорий. У "Слуги народ" электорат относительно равномерно распределен по типу поселения.

Напомним, согласно опросу "Центра Разумкова", если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, относительно большую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" - за нее готовы отдать свой голос 19% опрошенных, или 28% тех, кто примет участие в выборах. За "Европейскую солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 13% и 21%, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" - соответственно 12% и 16,5%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 6% и 8%.

Необходимые голоса для прохождения в парламент также набрали бы партия "Сила и честь" - соответственно 3% и 5% - и "Голос" (2% и 3%).

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