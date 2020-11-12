В "Слуге народа" подготовили изменения в Конституцию о праве президента назначать директора НАБУ

Для того, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду, надо собрать 150 подписей народных депутатов, но пока их еще не хватает.

В партии "Слуга Народа" подготовили изменения в Конституцию о праве президента назначать директора НАБУ.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский

"Наша политическая сила подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где мы, учитывая этот вывод (сомнительный вывод, но должны его учитывать) Конституционного суда, предусматриваем, что директора НАБУ должен назначать президент при согласии Верховной Рады, и прямо в Конституции предусматриваем, что кандидаты на должность директора НАБУ должны избираться на открытом и прозрачном конкурсе", - сказал Вениславский.

Он отметил, что для того, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду, надо собрать 150 подписей народных депутатов, но пока их еще не хватает.

"Сейчас собрано, если я не ошибаюсь, около 120 подписей, и процесс идет. Я думаю, что на следующей пленарной неделе мы закончим: соберем все подписи и внесем этот законопроект", - сказал нардеп.

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. В решении КСУ указано, что Конституция содержит исчерпывающий перечень должностей, назначение на которые осуществляется Президентом Украины. Согласно решению КСУ, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров. Указ №218/2015 о назначении Сытника директором НАБУ утратил силу. Но решение КСУ не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения должностных обязанностей Сытником.