В Ровно решили перенести введение карантина выходного дня на следующую неделю

Местные власти ждут селекторного совещания с ОГА, а в понедельник проведут собственную комиссию.

В Ровно решили перенести введение карантина выходного дня на следующую неделю
Фото: vse.rv.ua

В Ровно решение о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю.

Об этом заявил мэр Владимир Хомко в интервью местному изданию "7 дней".

По его словам, сейчас местные власти ожидают селекторного совещания в Облгосадминиистрации под председательством первого заместителя главы Сергея Подолина.

"После того проведем свою комиссию. Наша комиссия будет в понедельник. Что примет комиссия, и какие будут результаты - сообщим сразу", - сказал Хомко.

Таким образом, на этих выходных - 14-15 ноября - карантин выходного дня в Ровно не будут вводить.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начнут действовать уже с этих выходных. Также правительство отменило адаптивный карантин.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал введение карантина выходного дня "глупостью" и заявил, что в городе такое решение правительства поддерживать не будут. Он также сказал, что городские власти хотят судиться с Кабмином.

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