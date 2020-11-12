Оккупанты в Крыму начали укладывать трубы нового водовода для Симферополя

Жителям полуострова посоветовали "забыть" о поставках воды из Днепра, потому что Украина "может ее отравить и сказать, что мы сами это сделали".

?Оккупанты в Крыму начали укладывать трубы нового водовода для Симферополя
Фото: ru.krymr.com

Оккупационные власти Крыма объявили об "активном строительстве" Бештерек-Зуйского водозабора и водовода для нужд Симферополя.

Об этом сообщает сайт "Крым. Реалии".

"Количество рабочих увеличилось до 68, работают в две смены. На данный момент снято 15 км плодородного слоя трассы водовода. Кроме того, разработали траншею, длиной 8 км ... На объекте - 19 единиц техники. Из материалов завезено 3 443 м трубы . Всего спаяно 1 886 м трубы", - заявили в подконтрольном РоSSии Минстроительства и архитектуры Крыма.

В конце октября оккупанты заявляли, что в Белогорском районе проводятся подготовительные работы для строительства Бештерек-Зуйского водовода к насосной станции Белая. Сообщалось, что воду из него планируют начать поставлять в апреле 2021 года.

Спикер так называемого "парламента" Крыма Владимир Константинов посоветовал жителям полуострова "забыть" о поставках днепровской воды через Северо-Крымский канал. Он считает, что технически сейчас это невозможно, а также выразил опасения относительно качества этой воды и политики ценообразования на нее.

Кроме того, Константинов считает, что Украина может намеренно отравить воду из Днепра и подать ее на полуостров.

"Открытие Северо-Крымского канала нереально в принципе. Поясню причину. Во-первых, ситуация с Украиной настолько сложна и тяжела, что сегодня это не представляется возможным ... Второй важный вопрос - качество этой воды. Просто открыть шлюзы и пустить ее в Крым уже не представляется возможным. Нужны колоссальные средства на восстановление канала. Нельзя же просто воду лить. Она вся пойдет в землю. Так в современном мире уже никто не работает. А кто вам сказал, что они не отравят эту воду, и скажут, что мы сами это сделали. Пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится - этот вопрос надо забыть", - отметил он.

Напомним, 19 сентября роSSийские оккупанты предупредили, что будут ограничивать водоснабжение в курортной Алуште и нескольких поселках на юге Крыма. В водохранилище, которое обеспечивает этот регион, воды хватит только до декабря. Позже в Кремле заявили, что РоSSия обеспечит оккупированный Крым питьевой водой и без участия Украины. В начале октября РоSSия выделила $ 64 млн для создания новых объектов водоснабжения.

К 2014 году около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после оккупации полуострова Россией Украина прекратила поставки воды. Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение будет восстановлено только после деоккупации.

В феврале 2020-го постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил возможность подачи воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны Путина по Донбассу.

В начале августа премьер-министр Денис Шмыгаль допустил возможность поставки пресной воды из материковой части Украины в аннексированный Крым исключительно в случае гуманитарной катастрофы. В представительстве президента считают, что РФ будет добиваться восстановления водоснабжения в Крым путем давления на партнеров Украины.

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