Рон Клайн принял предложение Байдена возглавить аппарат Белого дома

Ранее он был главой администрации Байдена во времена его вице-президентства.

Рон Клайн принял предложение Байдена возглавить аппарат Белого дома
Рон Клайн
Фото: Aspen

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, который, по подсчетам американских СМИ, побеждает на выборах, предложил возглавить аппарат Белого дома Рону Клайну - главе администрации Байдена во время его вице-президенства.

Клайн считался наиболее вероятным кандидатом на эту должность, поскольку в течение многих лет он был советником Байдена. Как пишет CNN, Байден сделал официальное заявление о назначении.

"Его глубокий, разносторонний опыт и умение работать с людьми любого политического спектра - именно то, что мне нужно во главе администрации Белого дома, когда мы противостоим этому моменту кризиса и снова объединяем нашу страну", - заявил Джо Байден.

Клайн назвал предложение стать главой аппарата Белого дома честью всей жизни.

"Я с нетерпением жду возможности помощи ему и вице-президенту собрать талантливую и разностороннюю команду для работы в Белом доме, поскольку мы беремся за амбициозный план изменений и будем пытаться уничтожить раскол в нашей стране", - сообщил Клайн.

Напомним, что победитель президентских выборов определяется только после получения конечных результатов во всех штатах и завершения судебных дел. Окончательное же решение выносит Коллегия выборщиков, которая собирается 14 декабря для финального голосования за того или иного кандидата в президенты.

В субботу американские СМИ сообщили о победе экс-вице-президента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена на народном голосовании за президента. Трамп сразу заявил, что будет оспаривать результаты голосования в судах и обвинил соперников в фальсификациях.

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