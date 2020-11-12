Зеленский и Ермак госпитализированы в "Феофанию"

По словам советника, у президента и главы ОП - "стандартный график работы".

Зеленский и Ермак госпитализированы в "Феофанию"
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак (архівне фото)
Фото: Офіс Президента України

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, в настоящее время находятся в изолированных палатах киевской больницы "Феофания".

Об этом в интервью "Українській правді" рассказал советник Ермака Михаил Подоляк.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - сказал он.

Подоляк отметил, что в палате президента установлена спецсвязь, а у Ермака такой функции нет, только изолированная палата.

По словам советника, у президента и главы ОП - "стандартный график работы".

"Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится ни у президента, ни у главы Офиса, они находятся в коммуникационном оффлайне", - рассказал Подоляк.

Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина. Связь с главой ОП он также поддерживает только по телефону.

Напомним, в начале ноября стало известно, что киевскую клиническую больницу "Феофания" планируют отдать для нужд больных коронавирусом, поскольку правительство прогнозирует увеличение количества инфицированных COVID-19.

В понедельник президент Зеленский и глава его офиса Ермак получили положительные тесты на COVID-19. Они пошли на самоизоляцию. Летом Зеленский говорил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы показать людям, "что это не страшно".

Во вторник стало известно, что ковид подтвердили у спикера парламента Дмитрия Разумкова. Также положительный тест получил глава МинТОТ Алексей Резников.

Из-за увеличения количества инфицированных Кабинет министров 11 ноября рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Также правительство отменило адаптивный карантин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма ФедорянаСуд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма Федоряна
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
Зеленский: на границе не должно быть ни одного слабого местаЗеленский: на границе не должно быть ни одного слабого места
РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - РезниковРоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
Препарат ремдесивир начали распределять по больницам, - СтепановПрепарат ремдесивир начали распределять по больницам, - Степанов
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский поздравил военных США украинского происхождения с Днем ветерановЗеленский поздравил военных США украинского происхождения с Днем ветеранов
Зеленский поговорил с Меркель о ковиде и нормандской четверкеЗеленский поговорил с Меркель о ковиде и нормандской четверке
Зеленский провел первое селекторное совещание на самоизоляцииЗеленский провел первое селекторное совещание на самоизоляции
Зеленский и "Слуга народа" остаются лидерами электоральных симпатий украинцев, - соцопросЗеленский и "Слуга народа" остаются лидерами электоральных симпатий украинцев, - соцопрос
"Люди с ампутированной совестью": Зеленский заявил, что политические оппоненты "радуются его болезни""Люди с ампутированной совестью": Зеленский заявил, что политические оппоненты "радуются его болезни"
Глава Офиса президента Ермак получил положительный тест на ковидГлава Офиса президента Ермак получил положительный тест на ковид
Карантин выходного дня будет действовать несколько недель, - ЗеленскийКарантин выходного дня будет действовать несколько недель, - Зеленский
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
"Буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать его изучению", - Зеленский об украинском языке"Буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать его изучению", - Зеленский об украинском языке
Выборы в США: Зеленский поздравил Байдена с победойВыборы в США: Зеленский поздравил Байдена с победой
Последние новости
Подгружаем последние новости