Зеленский и Ермак госпитализированы в "Феофанию"

По словам советника, у президента и главы ОП - "стандартный график работы".

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, в настоящее время находятся в изолированных палатах киевской больницы "Феофания".

Об этом в интервью "Українській правді" рассказал советник Ермака Михаил Подоляк.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - сказал он.

Подоляк отметил, что в палате президента установлена спецсвязь, а у Ермака такой функции нет, только изолированная палата.

По словам советника, у президента и главы ОП - "стандартный график работы".

"Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится ни у президента, ни у главы Офиса, они находятся в коммуникационном оффлайне", - рассказал Подоляк.

Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина. Связь с главой ОП он также поддерживает только по телефону.

Напомним, в начале ноября стало известно, что киевскую клиническую больницу "Феофания" планируют отдать для нужд больных коронавирусом, поскольку правительство прогнозирует увеличение количества инфицированных COVID-19.

В понедельник президент Зеленский и глава его офиса Ермак получили положительные тесты на COVID-19. Они пошли на самоизоляцию. Летом Зеленский говорил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы показать людям, "что это не страшно".

Во вторник стало известно, что ковид подтвердили у спикера парламента Дмитрия Разумкова. Также положительный тест получил глава МинТОТ Алексей Резников.

Из-за увеличения количества инфицированных Кабинет министров 11 ноября рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Также правительство отменило адаптивный карантин.