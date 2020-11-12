В Саудовской Аравии во время торжественных мероприятий прогремел взрыв, есть раненые

По меньшей мере три человека были ранены в результате взрыва бомбы, прогремевшего на церемонии в честь окончания Первой мировой войны на кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Aljazeera.

На мероприятии, которое проходило на немусульманском кладбище, присутствовали дипломаты нескольких стран.

Через несколько часов после инцидента местные власти заявили, что в результате нападения были ранены гражданин Греции и саудовский офицер службы безопасности. Британское правительство заявило, что один гражданин Великобритании также получил легкие травмы.

В заявлении Саудовской Аравии, обнародованном государственным информационным агентством SPA, говорится, что в настоящее время продолжается расследование происшествия.

Государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило, что в настоящее время ситуация с безопасностью "стабильная".

В настоящее время ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за взрыв. Не было также никаких требований или заявлений по мотивам таких действий.

В совместном заявлении посольства Франции, Греции, Италии, Великобритании и США осудили нападение, назвав его "трусливым".

"Такие нападения на ни в чем не повинных людей позорны и полностью лишены справедливости", - говорится в заявлении.

Взрыв в среду произошел, когда президент Франции Эммануэль Макрон посетил мемориальную церемонию Первой мировой войны в Париже. Макрон решительно отстаивал право публиковать карикатуры, которые мусульмане считают крайне оскорбительными, включая карикатуры на пророка Мухаммеда, напечатанные сатирическим журналом Charlie Hebdo.

Напомним, во французском Лионе вечером 30 октября неизвестный напал на священника. Инцидент произошел вблизи Греческой православной церкви на улице Сен-Лазар.

Священнику оказали помощь на месте и госпитализировали. Позже сообщили, что раненый священник умер.

16 октября в пригороде Парижа парень кухонным ножом отрезал голову учителю истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После убийства он попытался убежать. Полицейские застрелили его во время преследования.

29 октября в городе Ницца вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в базилике Нотр-Дам. Через несколько часов в Авиньоне во Франции полиция застрелила мужчину, который с ножом попытался напасть на полицейский патруль.

Еще через несколько часов в городе Джидда на западе Саудовской Аравии неизвестный с ножом совершил попытку нападения на консульство Франции, ранив охранника.

1 ноября в историческом районе Старого Квебека в Канаде злоумышленник напал с ножом на людей. Два человека погибли, а 5 получили ранения.

Вечером 2 ноября близ синагоги в центре Вены произошла стрельба. Нападающих, вероятно, было несколько, одного из них застрелили полицейские, остальные - скрылись.