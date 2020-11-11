Трое членов правительства выступили против "карантина выходного дня"

Позиция министров не повлияла на принятие решения правительством.

Трое министров не поддержали решение правительства о введении "карантина выходного дня", которое было принято на заседании 11 ноября.

Об этом сообщили источники LB.ua, близкие к правительству.

Отмечается, что против инициативы высказались министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава МВД Украины Арсен Аваков и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Впрочем, позиция министров не повлияла на принятие решения правительством.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против введения "карантина выходного дня". Он отметил, что в результате такого шага сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы.

10 октября Министерство культуры, Государственная служба по этнополитике и свободе совести и лидеры крупнейших христианских церквей подписали совместное заявление, в котором призвали в условиях карантина сохранить доступность храмов и учреждений культуры в течение всей недели.