Трое членов правительства выступили против "карантина выходного дня"
Позиция министров не повлияла на принятие решения правительством.
Трое министров не поддержали решение правительства о введении "карантина выходного дня", которое было принято на заседании 11 ноября.
Об этом сообщили источники LB.ua, близкие к правительству.
Отмечается, что против инициативы высказались министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава МВД Украины Арсен Аваков и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Впрочем, позиция министров не повлияла на принятие решения правительством.
Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против введения "карантина выходного дня". Он отметил, что в результате такого шага сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы.
10 октября Министерство культуры, Государственная служба по этнополитике и свободе совести и лидеры крупнейших христианских церквей подписали совместное заявление, в котором призвали в условиях карантина сохранить доступность храмов и учреждений культуры в течение всей недели.